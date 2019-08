Cruz Azul de Pedro Caixinha soma primeiro triunfo no Abertura

O Cruz Azul, treinado pelo português Pedro Caixinha, conseguiu no sábado o primeiro triunfo no torneio de abertura mexicano, ao vencer em casa o Juarez, por 2-0, na quarta jornada.





Roberto Alvarado (64 minutos) e Pablo Aguilar (73) marcaram os golos do Cruz Azul perante o 15.º posicionado do campeonato.A equipa de Pedro Caixinha subiu provisoriamente ao nono lugar, com cinco pontos.