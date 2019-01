Cruz Azul empata na estreia no Torneio de Encerramento do México

O Cruz Azul, comandado pelo treinador português Pedro Caixinha, estreou-se na sexta-feira com um empate a um golo, no reduto do Puebla, no Torneio de Encerramento do campeonato mexicano.

A formação forasteira marcou primeiro, aos 25 minutos, por intermédio de Elias Hernández, mas os anfitriões restabeleceram a igualdade pouco depois, aos 29, graças a um penálti convertido por Lucas Cavallini.

O conjunto de Caixinha foi finalista vencido do Torneio de Abertura, ao perder no embate decisivo com o América, que ganhou por 2-0 fora, depois de empatar 0-0 em casa.

O Cruz Azul, que tinha sido o vencedor da fase regular do campeonato, soma oito títulos nacionais (entre Abertura e Encerramento), o último dos quais em 1997.

Esta época, Pedro Caixinha já ergueu a Taça do México, depois de o Cruz Azul bater na final o Monterrey, por 2-0.

O técnico português já conquistou uma vez o Torneio de Encerramento, em 2014/15, ao comando do Santos Laguna.