Cruz Azul pondera regresso de Pedro Caixinha

Atualmente sem clube, depois de ter deixado o Al-Shabab da Arábia Saudita, o técnico Pedro Caixinha vai colecionando interessados no México, segundo a imprensa desportiva local. Dias depois de ser associado ao Chivas, o gigante de Guadalajara, o português de 50 anos estará também, ao que tudo indica, nas cogitações do Cruz Azul.





Fruto dos últimos resultados menos positivos e do suposto interesse da Seleção do Peru em Juan Reynoso, atual treinador do Cruz Azul, o regresso de Pedro Caixinha é visto com bons olhos pela direção do clube mexicano, onde o português já esteve entre as épocas 2017/18 e 2019/20 e conquistou uma Taça Apertura do México e uma Supertaça.No México, o técnico português também já representou o Santos Laguna. Ainda sem o futuro definido, Pedro Caixinha está igualmente aberto à possibilidade de ingressar num clube da Major League Soccer (MLS).