Jorge Mendes terá também recebido 'carta branca' para negociar outros nomes que pertencem ao Cruzeiro, casos de Murilo, Arrascaeta, Sassá e Raniel, que estão na lista de possíveis negociáveis.



A imprensa brasileira noticia esta quarta-feira que o Cruzeiro fez uma parceria com Jorge Mendes, o 'superagente' que representa, entre outros, Cristiano Ronaldo e José Mourinho. O presidente do clube brasileiro, Wagner Pires de Sá, terá autorizado o agente português a procurar bons negócios.Wagner Pires de Sá e o diretor geral do clube, Sérgio Nonato, terão estado na semana passada em Portugal, em casa que Jorge Mendes, na Foz do Douro, onde terão sido definidos alguns acordos, entre eles a ida do camaronês Joel, emprestado ao Marítimo, para uma liga de primeira linha da Europa.