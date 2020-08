CSKA Moscovo confirma contratação de avançado que estava na mira do Benfica

O CSKA Moscovo anunciou esta quarta-feira a contratação do avançado argentino Adolfo Gaich, um jogador de 21 anos que chegou a estar no topo das prioridades do Benfica. Segundo a imprensa argentina, o emblema russo pagou 8,5 milhões de euros pela transferência do internacional argentino, ficando o San Lorenzo com 20% de uma futura venda, tendo o jogador assinado por cinco temporadas.





Um valor bem distante dos 12,6 milhões de euros da cláusula de rescisão, mas que acaba por se justificar pela situação de pandemia, que obrigou o conjunto argentino a baixar as suas exigências. Por outro lado, também pesou o facto de Gaich terminar vínculo no próximo verão, algo que o deixava à mercê de uma saída a custo zero.