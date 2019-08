Cuéllar autorizado pelo Flamengo a negociar com o Al Hilal

Gustavo Cuéllar foi autorizado, esta sexta-feira, pelo Flamengo a viajar à Arábia Saudita para fechar contrato com o Al Hilal.Em nota publicada no site oficial do clube, o emblema brasileiro, orientado por Jorge Jesus, informou que o médio, de 26 anos, encontrava-se autorizado a tratar do seu futuro com o emblema saudita. Relembre-se que Gustavo Cuéllar já encontrava há quatro épocas no 'Mengão'.Entretanto, o emblema saudita publicou um vídeo enigmático no Twitter, indicando que a chegada do internacional colombiano pode estar muito perto de ficar concluída.