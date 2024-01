Cumpriu a tradição do Besiktas: Fernando Santos já fez a 'pose da águia'

Fernando Santos cumpriu esta quarta-feira o primeiro treino como técnico do Besiktas. Depois de na véspera assinar contrato, falar aos jornalistas e ver o seu novo clube vencer o Rizespor por 4-0, na 19ª jornada da liga turca, desta vez foi altura de trabalhar com os jogadores e, claro está, cumprir a tradição de fazer uma fotografia com a popular 'pose da águia', tão característica do Besiktas, conhecido como o clube das 'Águias Negras'.





João Costa, Paulo Mendes, Justino Fernando, Ricardo Santos e Jorge Rosário acompanharam Fernando Santos no registo para a posteridade.

Segue-se o duelo com o Karagumruk, no sábado pelas 16 horas, na 20ª jornada do campeonato.