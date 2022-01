Czeslaw Michniewicz substitui Paulo Sousa na seleção da Polónia

Czeslaw Michniewicz, ex-treinador do Legia Varsóvia, foi esta segunda-feira nomeado sucessor de Paulo Sousa como selecionador da Polónia, com vínculo até ao fim de 2022, com opção de extensão do contrato.

"Tomei a decisão de nomear Czeslaw Michniewicz como treinador da seleção da Polónia", assumiu o presidente da federação, Cezary Kulesza, na rede social Twitter.

O antigo guarda-redes, agora com 51 anos, e que estava sem trabalho, tem como principal feito a conquista do campeonato polaco em 2007, no comando técnico do Zaglebia Lubin: em 25 de outubro foi despedido do Legia Varsóvia, após quatro derrotas consecutivas e com o clube nos últimos lugares.

O português Paulo Sousa abandonou, abruptamente, no início de janeiro, o seu posto de selecionador para ir treinar o Flamengo do Brasil, quando a Polónia vai ainda discutir o apuramento para o Mundial'2022 do Qatar.

No período de menos de um ano em que liderou a Polónia, Paulo Sousa venceu seis jogos, empatou cinco a perdeu quatro, no total de 15 encontros, terminando o apuramento para o Mundial em segundo, atrás da Inglaterra, num Grupo I que tinha ainda a Albânia, Hungria, Andorra e São Marino.

A Polónia tem agora a Rússia como primeiro desafio do playoff, em 24 de março, e, em caso de sucesso, enfrentará, cinco dias depois, o vencedor da eliminatória entre a Suécia e a República Checa.