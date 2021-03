D. Bucareste pediu controlo antidoping ao adversário e quem acusou positivo foi... um jogador seu

É um daqueles episódios insólitos que aqui e ali nos chegam da Roménia, um país que nos últimos anos tem sido bastante rico em situações inesperadas... Agora, segundo revela o jornalista Emanuel Rosu, um dos mais conceituados do país, um jogador do Dínamo Bucareste acusou positivo a cocaína num teste antidoping realizado após o dérbi com o Steaua, isto depois de ter sido o próprio Dínamo a pedir... o referido controlo.





A situação aconteceu há cerca de um mês, aquando do encontro da Taça entre as duas equipas. Por considerar o estado de forma dos adversários "suspeito", o Dínamo decidiu pedir às autoridades para efetuar o tal teste antidoping nessa partida, mas o feitiço acabou por se virar contra o feiticeiro, já que quem foi apanhado foi o avançado senegalês Magaye Gueye - nessa partida atuou durante 45 minutos. Não se sabe ainda qual o período de suspensão, mas o certo é que Gueye parece estar destinado a meter-se em 'alhadas'. No início do ano, por exemplo, foi apanhado num vídeo polémico, ao surgir num jacuzzi, a beber, ao lado de duas mulheres...