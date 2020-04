Da abstinência sexual à proibição das cuspidelas: como o futebol pode mudar na era covid-19

Depois da interrupção abrupta dos campeonatos e do confinamento forçado a que todos fomos sujeitos, muitas ligas começam agora a 'desconfinar' os seus jogadores e a pensar num regresso. Se há casos, como França, em que o campeonato já foi dado como concluído, noutros países, como Inglaterra ou Portugal, estudam-se formas de fazer a competição regressar em segurança. Mas nada será como antes...





Sem vacina o perigo de transmissibilidade do vírus mantém-se, por isso há que manter o distanciamento social. As bancadas não terão público e os jogadores vão ter de se habituar à ideia de que, apesar de praticarem um desporto coletivo, vão ter de manter-se o mais isolados possível dentro do grupo.A Bundesliga regressa a 9 de maio e os jogadores já foram avisados: têm de se abster de ter relações sexuais caso a(o) parceira(o) apresente sintomas compatíveis com o novo coronavírus. O jornal 'The Sun' escreve que a mesma indicação vai ser dada na Premier League.Na Alemanha os jogadores sabem também que terão de chegar ao campo em veículos separados e usar os cotovelos para tocar nos botões dos elevadores.Quem nunca viu um jogador de futebol cuspir em direto na televisão? Pois bem, a partir de agora o ato pode dar um cartão amarelo, pois a saliva é um meio de propagação do coronavírus."Cuspir é uma prática comum no futebol que não é muito higiénica", disse o médico da FIFA, Michel D’Hooghe, citado pelo jornal 'The Sun'.A ideia não é nova e, segundo o 'The Sun', a FIFA poderá mesmo estar a planear uma "alteração temporária" das regras. Os atletas vão ser submetidos a uma grande carga de jogos num curto espaço de tempo, por isso poderá ser possível nesta fase fazer cinco substituições em vez das habituais três.Limpar, limpar e limpar. Esta será a palavra de ordem. Limpar até as bolas usadas no aquecimento. O coronavírus pode sobreviver até 72 horas em determinadas superfícies, por isso, tudo o que for tocado pelos jogadores tem de ser limpo.Uma fonte da Premier League contou isso mesmo à Sky Sports: "Tudo o que puder ser limpo vai ser limpo. Não vamos arriscar."Conta o 'The Sun' que na Premier League os jogadores vão ser avisados para não tocarem uns nos outros dentro da área na marcação dos cantos.Em Espanha o assunto também já esteve em cima da mesa. "Ao início os jogadores não vão ter o mesmo tipo de contacto que estamos habituados a ver. Vamos ver um futebol diferente. Os jogadores não vão agarrar-se uns aos outros nos cantos", referiu Rafael Ramos, presidente da associação de médicos de futebol de Espanha.É sabido que a Covid-19 pode ser particularmente perigosa em pessoas de idade avançada, por isso treinadores, presidentes e todos os elementos ligados às equipas com idades consideradas de risco podem ser afastados.Segundo o 'The Sun', o treinador do Crystal Palace, Roy Hodgson, tem 72 anos e acredita que pode falhar o resto da época por causa da sua idade.Conta o mesmo jornal que o técnico confidenciou a alguns amigos que está preocupado com a possibilidade de não o deixarem ir aos jogos da equipa, ou até mesmo comparecer nos treinos.Os treinos também não são como antes e já vimos isso acontecer em Portugal. Acabaram-se os meiinhos, as brincadeiras de grupo, os jogos...Os futebolistas trabalham agora em pequenos grupos, separados uns dos outros. Em muitas equipas chegam equipados de casa e tomam banho na respetiva residência.A ordem é não tocar em nada e manter a distância possível.