Da conquista do Euro aos tempos de Sporting e United: Nani recorda melhores momentos da carreira

O internacional português Luís Nani aceitou o desafio de responder, esta quarta-feira, às questões colocadas pelos fãs numa iniciativa levada a cabo na página de Instagram da ‘FootballWave’ e que contou com mais de 900 perguntas.

O extremo do Orlando City, da Major League Soccer, revelou ter como melhor recordação da sua carreira as conquistas do "Europeu com Portugal, mas também vencer a Champions League com o Manchester United".

"Vestir a camisola das quinas é uma experiência única que jamais se pode esquecer", atirou, não esquecendo o melhor golo ao serviço da Seleção Nacional. "Um dos meus golos favoritos é o que marquei nas meias-finais do Europeu [diante do País de Gales]. Não foi muito bonito, mas foi muito importante. Outro dos meus preferidos foi pelo Manchester United, contra o Chelsea, na Premier League em 2011/12."

Há mais de um ano nos Estados Unidos, Nani não esquece os dois clubes que mais marcaram o seu trajeto profissional: o Sporting e o Manchester United. "Deram-me muito e estão, definitivamente, no meu coração", afirmou.

Questionado sobre quem foi o melhor jogador com quem já jogou, Nani não hesitou em escolher Cristiano Ronaldo. "Foi o melhor jogador com quem já joguei. Aprendi muito com ele. Vi tantos jogadores, até alguns do passado como o Maradona ou Pelé… mas escolho o meu companheiro de tantas batalhas, alguém com quem ganhei tanto e que respeito muito. Os números não mentem e eles também mostram que ele é o melhor de todos os tempos: Cristiano Ronaldo", rematou.

Como figura importante que é para o futebol português, Nani não deixou de endereçar uma palavra aos mais jovens que aspiram, um dia, vir a ser jogadores profissionais de futebol. "Treinem muito. Tentem melhorar as vossas fraquezas permanentemente. Nunca desistam, especialmente se alguém vos diz que não irão conseguir. Continuem a acreditar e a altura chegará, e quando ela chegar terão de estar prontos!", concluiu.