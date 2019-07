Da peladinha com Messi nas Caraíbas às entrevistas: «Jogar com ele foi incrível»

Imagine estar na praia e acabar a jogar futebol com Lionel Messi . Um menino inglês de 11 anos, Mackenzie O'Neill, viu a sua vida mudar quando estava de férias nas Caraíbas, em Antígua e Barbuda. Mackenzie acabou por contar a sua história numa entrevista concedida ao 'Ole'."Ele estava com a família na praia e eu estava a jogar futebol sozinho perto do sítio onde se encontravam. O pai dele perguntou-me se queria jogar com eles", começou por dizer o jovem inglês.Mackenzie não chegou a falar muito com Messi devido à barreira linguística, mas teve a ajuda de Antonela Rocuzzo. "A mulher traduzia tudo porque ela fala muito bem inglês. Ele não falava inglês, mas fazia sinais e ria-se. Depois até nadei com eles", explicou."Foi muito divertido. Ele portou-se como um pai normal. Deu para perceber que ele gosta de olhar para os filhos a jogar", acrescentou, dizendo que na última noite quis oferecer a sua bola de futebol a Thiago, filho de Messi, mas este correu atrás dele para lhe devolver o presente e referiu que o avançado do Barcelona se despediu "com grandes sorrisos.