Da qualificação para o Mundial à Liga das Nações: UEFA discute alterações no futebol de seleções

O Comité Executivo da UEFA vai discutir esta quarta-feira, em Nyon, o novo panorama do futebol ao nível de seleções a partir de 2024, segundo dá conta o 'AS'. Em cima da mesa estão duas reformas que vão afetar o calendário das seleções nacionais: uma nova forma de qualificação para o Mundial, que vai passar a ter 48 equipas a partir de 2026, e a UEFA passar a apurar 16 seleções para o torneio ao invés das habituais 12.A solução encontrada para alterar uma fase de apuramento para os Campeonatos do Mundo que, em alguns casos, se torna monótona e conta com jogos desiguais entre seleções de diferentes valias é formar 12 grupos de quatro ou cinco equipas, nos quais os primeiros se qualificam diretamente. As outras quatro vagas vão surgir via playoff. Esta alteração vai reduzir o número de jogos e reduzir, por isso, os duelos onde há pouco em jogo nas últimas jornadas, de forma a combater as perdas de interesse e audiência televisiva.A Liga das Nações também vai sofrer alterações, passando a contar com mais jogos do que atualmente: ao invés de os primeiros classificados dos quatro grupos da Liga A se apurarem diretamente para a Final Four, será criado um playoff após a fase de grupos que vai contar também com os segundos classificados. Quem levar a melhor no playoff vai disputar a Final Four da prova.O que parece não sofrer alterações é o Europeu. Apesar de ter sido estudada a possibilidade de alargar a competição a 32 seleções em 2028, os 'pesos pesados' da UEFA consideraram que esta alteração não faz sentido e que o torneio ia perder valor.