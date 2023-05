Dalot e o momento do Man. United: «Queremos jogar a Champions League no próximo ano»

Diogo Dalot já foi associado a vários clubes europeus, mas continua bem focado no que ainda há para decidir na Premier League e no Man. United. O lateral dos red devils, à margem da inauguração do Padel Athletic Club, no Porto, um projeto do próprio internacional português, registou que não pensa por agora no futuro."Neste momento, é desfrutar o que tenho feito esta época, difícil, diferente por termos tido um Mundial a meio da temporada, ou seja, uma transição pré e pós-Mundial. Tem sido uma época, a nível individual, positiva e em termos coletivos também. É terminar da melhor maneira possível", destacou, olhando para o que ainda para conquistar nos tempos mais próximos:"Não é segredo que ,queremos jogar a Champions League no próximo ano, queremos terminar nos primeiros quatro classificados e temos ainda uma final da Taça para jogar e que queremos vencer. Há muito para jogar, sei que falta pouco tempo e o meu futuro neste momento é só isso..."