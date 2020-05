Damien Duff deixa Celtic para se concentrar em ser adjunto na seleção irlandesa

O antigo internacional irlandês Damien Duff vai deixar o cargo que ocupa no Celtic para se concentrar a tempo inteiro nas funções de adjunto na seleção da Irlanda, anunciou este domingo o técnico dos eneacampeões escoceses de futebol.

"Falei com o Damien na segunda-feira e estava bem disposto. Vai juntar-se à seleção. É uma perda, contribuiu imenso, e pessoalmente dei-me muito bem com ele. (...) Vai ser difícil de substituir", apontou Neil Lennon.

Duff, de 41 anos, estava no Celtic desde fevereiro de 2019 e, mais de um ano depois, juntou-se a Stephen Kenny na seleção irlandesa em abril, trazendo uma experiência de 100 internacionalizações 'AA' enquanto futebolista, numa carreira em que se celebrizou no Blackburn, primeiro, e depois no Chelsea, sob orientação de José Mourinho.