Dani Alves relata o que sentiu ao saber da doença de Abidal: «Outra vez não, por favor»

Daniel Alves revelou no documentário 'Take The Ball, Pass The Ball' que temeu voltar a perder um companheiro de equipa, depois da morte de Antonio Puerta, quando soube da doença de Abidal. "Já tinha perdido um ex-companheiro em Sevilha... isso não me podia estar a acontecer outra vez. Outra vez não, por favor", recordou o defesa brasileiro."Da outra vez, não consegui ajudar. Mas agora se estava ao meu alcance poder ajudar a que continuasse a viver e a que estivesse bem aqui, então era isso que ia fazer", salientou Dani Alves.O defesa brasileiro afirmou ainda que Eric Abidal era das pessoas mais queridas pelo balneário do Barcelona e que a recuperação total dele foi o grande título que conquistaram.