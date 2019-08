Dani Olmo e o futuro: «Por que não jogar a Champions pelo Dínamo?»

Nome bastante falado durante o dia de hoje, especialmente devido à mensagem deixada pelo pai do jogador, o espanhol Dani Olmo deixou esta quarta-feira, no regresso a Zagreb, no ar a ideia de que a continuidade no Dínamo Zagreb não seria um cenário que lhe desagradasse de todo. Umas declarações prestadas horas depois de o clube croata ter conseguido o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões, ao superar o Rosenborg.





"Os grandes clubes estão na Liga dos Campeões... Quanto ao meu futuro, vamos ver. Já disse que queria jogar a Champions, por isso por que não fazê-lo no Dínamo? Quero encontrar o Barcelona no Maksimir", atirou o espanhol, que soltou uma gargalhada ao ser confrontado com a publicação de um colega, que nas redes sociais havia dito que o tinha convencido a ficar: "Não sei de nada, não sei de nada!"