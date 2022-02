Daniel Ramos e João Pedro Sousa 'empatam-se' na liga saudita

O Al Faisaly, de Daniel Ramos, e o Al Raed, de João Pedro Sousa, anularam-se hoje com um empate 0-0, na 21.ª jornada da Liga de futebol da Arábia Saudita.

Os anfitriões, em posição difícil na classificação, apenas um lugar cima da 'linha de água', conseguiram, ainda assim, o terceiro desafio sem perder.

Os forasteiros, nos quais o internacional português Éder foi titular, estão em trajetória descendente e têm três derrotas e dois empates nos derradeiros cinco desafios.

Assim, o Al Raed é oitavo com 26 pontos, a 22 do líder Al-Ittihad, que tem menos um jogo, enquanto o Al Faisaly é 13.º, com 21 pontos, apenas um acima das posições de descida, mas com o Al-Ettifaq com menos um desafio.