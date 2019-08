Daniel Sturridge assina por três épocas com o Trabzonspor

O ex-futebolista do Liverpool Daniel Sturridge, sem clube desde junho último, altura em que expirou o seu contrato com os reds, assinou um vínculo de três épocas com o Trabzonspor, anunciou esta quarta-feira o clube turco.





"Fechámos um contrato de três anos, com mais um de opção, com o futebolista profissional Daniel Sturridge", pode ler-se no comunicado emitido pelo Trabzonspor, quarto classificado do campeonato turco da época passada e qualificado para o playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europa, que se inicia na quinta-feira.O avançado inglês de 29 anos, que envergou a camisola dos três leões por 26 vezes, a última das quais há dois anos, foi condenado a seis semanas de suspensão pela Federação inglesa por apostas ilegais.