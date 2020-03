Danilo Ortiz e a mulher sozinhos em hotel: «De noite nem me atrevo a sair do apartamento»

A pandemia de Covid-19 levou ao isolamento da maior parte da população, mas Danilo Ortiz vive uma situação um pouco diferente. O defesa do Godoy Cruz vive atualmente num hotel na Argentina, só que o jogador paraguaio é mesmo o único elemento presente no edifício em isolamento. Basicamente, os donos do hotel deixaram de aparecer e os funcionários vão apenas para cumprir funções básicas de assistência ao defesa do Godoy. Ortiz detalhou até o episódio insólito à ‘CNN Radio Argentina’.





"Os donos do hotel em que estou deram-me as chaves do meu apartamento e da entrada principal e foram para as respetivas casas. Isto tem 17 pisos, foi-se toda a gente embora, só estou cá eu e a minha mulher, isolados. De noite nem me atrevo a sair sozinho neste edifício... só se fosse louco!", conclui o defesa, de 27 anos. Ora, Danilo Ortiz habita numa unidade hoteleira devido ao facto de ter sido emprestado várias vezes pelo Godoy, o que levou a que não conseguisse arranjar ainda casa em Mendoza. De resto, na Argentina vive-se uma situação de isolamento total na medida em que muitos hotéis resolveram fechar à imagem do que aconteceu com a maioria dos serviços.