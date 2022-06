Darwin, Ugarte e Coates no empate do Uruguai diante dos Estados Unidos

O Uruguai, adversário de Portugal no próximo Campeonato do Mundo, empatou no domingo a zero nos Estados Unidos, num encontro particular que serviu de preparação para a competição que vai decorrer no Qatar.

No Kansas, Darwin Núñez (Benfica) e Ugarte (Sporting) foram titulares na formação sul-americana, enquanto Coates (Sporting) foi lançado ainda durante a primeira parte, aos 35'.

O Uruguai é rival de Portugal no Grupo H, juntamente com Gana e Coreia do Sul, do técnico português Paulo Bento.

O Mundial de 2022 realiza-se no Qatar de 21 de novembro a 18 de dezembro.