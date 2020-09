Das mulheres à 'presença no chuveiro': Di María conta tudo sobre Messi e Cristiano Ronaldo

Angel Di María foi convidado do programa 'Playroom', da ESPN, e, num ambiente muito descontraído, falou de Messi e de Cristiano Ronaldo. O jogador argentino do PSG, que já jogou com ambos, identificou algumas diferenças... curiosas.





Quando lhe perguntaram qual dos dois é mais egoísta em frente à baliza, o argentino identificou logo o português. Mas hesitou quando inquirido sobre quem mais detesta perder. "É difícil. No Cristiano nota-se muito, o Leo é mais para dentro. Não sei... Mas, por ser visível e pela forma eles como são, penso que é mais o Cristiano".E qual dos dois cheira melhor? "Sei lá eu! Que achas? Que vou abraçá-los para ver como cheiram? Pode ser o Cristiano".No que diz respeito à ostentação, Di María voltou a escolher o capitão da seleção portuguesa. "Cristiano. O Messi deve gastar com a família, com os filhos e com a mulher. Agora não sei, pelo que se vê do Cristiano, pelo que mostra, parece que mudou muito e mostra-se mais 'familiar', mas o Leo foi sempre atrás da felicidade da família. Ele deve gastar nisso, nas suas férias, na compra de coisas para a mulher e para os filhos."E qual dos dois tem a mulher mais bonita? Será Antonela Roccuzzo (Messi) ou Georgina Rodriguez (Ronaldo)?"Não sei. Para a minha mulher, é a do Messi. Ela sempre disse que gostava mais da mulher do Leo, que é muito bonita".A finalizar, o anfitrião do programa quis saber qual dos dois tem a maior "presença nos chuveiros". Depois de se rir com a (incómoda) questão, Di María acabou por responder: "Penso que o Messi". O apresentador disse depois esperar cruzar-se um dia com avançado do Barcelona "num recital" ou "num restaurante" e confirmar isso mesmo..."