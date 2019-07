David Beckham apresenta primeiros reforços do Inter Miami

O Inter Miami, franchise de David Beckham, apresentou este sábado os primeiros reforços de sempre do emblema americano. Os jovens argentinos Matías Pellegrini, do Estudiantes de la Plata, e Julián Carranza, do Banfield, foram confirmados como os primeiros jogadores do projeto do antigo internacional inglês, que vai começar a competir na MLS em 2020. A dupla chega por empréstimo.





O clube está a construir um estádio na zona de Freedom Park, cujas obras finalizam em 2021, e já chegou a acordo para jogar na primeira temporada da sua história em Fort Lauderdale.