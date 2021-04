David Beckham arrasa Superliga Europeia e é apoiado... por quatro jogadores do Real Madrid

David Beckham é uma das últimas estrelas a tecer duras críticas à Superliga Europeia. O antigo craque de Manchester United e Real Madrid - dois dos 12 emblemas 'rebeldes' - frisou que o desporto-rei tem ser para "todos" e que esta competição só está a colocá-lo em "perigo".





"Sou uma pessoa que adora futebol. Tem sido a minha vida desde que me lembro. Adorei o desporto desde criança. Era fã e ainda o sou. Como jogador e agora como proprietário sei que o nosso futebol não é nada sem os adeptos. Precisamos que o futebol seja para todos. Precisamos que o futebol seja justo e precisamos de competições baseadas no mérito. A menos que protejamos esses valores, o jogo que amamos está em perigo", escreveu nas redes sociais.Ora, esta publicação de David Beckham teve muita repercussão nas redes sociais e mereceu o 'like' de quatro jogadores do plantel merengue: Marcelo, um dos capitães de equipa, Modric, Lucas Vázquez e Odriozola.