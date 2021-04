David Beckham já está em apuros na MLS

O campeonato norte-americano (MLS) ainda agora começou e o Inter Miami, de David Beckham, já está em apuros. Aparentemente, o clube violou as regras de orçamento da MLS ao contratar Blaise Matuidi. Por clube só pode haver três ‘jogadores designados’, cujos ordenados podem ultrapassar o tecto salarial imposto.





Quando o médio foi adquirido, o Inter Miami já tinha Gonzalo Higuaín, Rodolfo Pizarro e Matías Pellegrini. O clube tentou contornar o problema emprestando Pellegrini ao Fort Lauderdale e anunciou que o dinheiro poupado (Target Allocattion Money ou TAM) seria para o salário do francês. "A compensação a Matuidi estava acima do limite para um jogador TAM, pelo que devia ter sido classificado como jogador designado. Como resultado, o Inter Miami violou o limite de jogadores designados", lê-se no comunicado da MLS, que ainda referiu que vai anunciar as sanções "no futuro próximo".

Já Orlando City, com Nani a titular, entraram na nova época com um empate (0-0), na receção ao Atlanta United.