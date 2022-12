David James e o futuro de Ronaldo: «Pode envergonhar o seu próximo clube a nível mundial»

David James, antigo guarda-redes inglês que representou, entre outros, Manchester City, Liverpool e West Ham, comentou a situação de Cristiano Ronaldo no portal 'The Games Cabin' e não aconselha os clubes ingleses a contratarem o português."Não vou entrar em detalhes sobre a entrevista, mas o facto de poder falar negativamente sobre um dos maiores clubes do Mundo deveria ser um sinal de advertência a quem queira contratá-lo, principalmente na Premier League", atirou David James, de 52 anos.E prosseguiu: "O meu receio é que se mostre desgostoso no seu próximo clube e que depois o envergonhe ao nível mundial. Acho que tem mais seguidores no Instagram que todos os clubes da Premier League juntos. É procurar problemas, na minha opinião."Depois deixou uma observação: "Sejamos justos, o tempo chega a todos. O Cristiano Ronaldo vai ganhar-te um campeonato? Contratarias um jogador para te beneficiar fora do campo? Eu não o contrataria."