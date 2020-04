David Moyes: «Ao chegar ao Manchester United pedi Bale e Kroos»

David Moyes, treinador escocês que chegou ao Manchester United em 2013, revelou ter pedido a contratação de dois jogadores que mais tarde viriam a assinar pelo Real Madrid, onde ainda hoje se mantêm. "Toni Kroos foi um dos jogadores que pedi à direção. Naquela altura, também estávamos atrás de Gareth Bale e Cesc Fàbregas", confessou o técnico, em entrevista à beIN Sports.





O médio alemão estava no Bayern Munique e chegou a Madrid no ano seguinte; já o extremo galês foi comprado nesse ano, por 101 milhões de euros. Fàbregas cumpria a última época no Barcelona, antes de se mudar para o Chelsea.A aventura de Moyes, atualmente no West Ham, em Manchester não foi a melhor e o escocês foi substituído por Ryan Giggs. O clube acabou em 7.º lugar na Premier League, vencendo ainda assim a Community Shield frente ao Wigan.