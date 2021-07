David Simão apresenta queixa na FIFA contra o AEK

Aos 31 anos, o médio David Simão vive um dos períodos mais conturbados da carreira e, por esse motivo, até já apresentou uma queixa na FIFA contra o AEK, clube grego ao qual está contratualmente ligado até 30 de junho de 2022.





O jogador, que na segunda metade da última temporada foi cedido pelos helénicos ao Moreirense, alega que está a ser alvo de pressões e práticas intimidatórias por parte dos dirigentes do AEK, no sentido de o obrigarem a rescindir sem qualquer contrapartida financeira.David Simão, que já está a ser aconselhado e apoiado pelos sindicatos dos jogadores português e grego, está recetivo a rescindir o contrato com o AEK, mas quer ser ressarcido, pelo menos, até ao dia em que assinar essa desvinculação.Entre muitas outras situações pouco agradáveis, além de ter sido posto a treinar sozinho, o médio português também ficou privado de usar a viatura com que circulava em Atenas e cuja cedência estava contratualmente prevista desde que assinou contrato com os gregos, em 2019.Toda esta situação fez com que o jogador praticamente perdesse o comboio do Paços de Ferreira, clube que lhe oferecia três anos de contrato. Agora, David Simão aguarda por uma posição da FIFA para decidir o novo rumo a dar à carreira, sendo que já não reúne condições psicológicas para continuar no AEK.