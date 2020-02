David Simão no Be’er Sheva

O AEK Atenas emprestou o médio David Simão ao Hapoel Be’er Sheva até ao final da época. Formado no Benfica, o futebolista de 29 anos chegou ontem a Israel para cumprir os indispensáveis exames médicos e assinar o contrato. O plantel do 4º classificado da liga israelita passará a contar com três jogadores nascidos no nosso país, juntando-se David Simão a Miguel Vítor e Josué.