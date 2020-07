David Villa investigado por alegado crime de abuso sexual a ex-funcionária do New York City

David Villa está a ser alvo de acusações de abuso sexual a uma ex-funcionária do New York City FC, emblema norte-americano que o ex-jogador espanhol representou entre 2014 e 2018. As denúncias surgiram através das redes sociais, onde um utilizador com o nome "Skyler B" descreveu as supostas ações de que era vítima do antigo internacional pela 'Roja'.

"O assédio por que passei no NYCFC foi tão mau que agora a ideia de desporto profissional aterroriza-me completamente. Estar no Mundo do desporto aterroriza-me. Vou mudar o rumo da minha carreira porque tudo aquilo pelo que me fizeram passar arruinou os meus sonhos", começou por dizer, antes de atribuir as culpas a David Villa e aos funcionários do clube.

"Eu pensei que estava a ter a oportunidade da minha vida quando consegui aquele estágio. O que eu consegui foi ter o David Villa a tocar-me todos os dias e os meus chefes a acharem essa atitude como se de um material de comédia se tratasse. Mulheres que têm força suficiente para contar as suas histórias desta forma são como ídolas para mim", acrescentou ainda.

Os responsáveis do New York City FC não perderam tempo em responder às acusações feitas nas redes sociais e, através de um comunicado, revelaram que vão dar início a uma investigação interna, de modo a tirar conclusões sobre as acusações feitas.

"Levamos este assunto muito a sério e não toleramos qualquer tipo de assédio de ninguém em nenhuma área da nossa organização. Iremos iniciar imediatamente uma investigação sobre este assunto", pode ler-se no comunicado emitido pelo clube.

David Villa, pessoa fortemente acusada por ser supostamente responsável por tais atos de abuso sexual, foi o último a manifestar-se. Em comunicado emitido nas redes sociais, o ex-jogador espanhol afirmou que as acusações são "ambíguas" e "totalmente falsas" e que a sua defesa já está a tratar do caso.