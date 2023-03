De Bruyne e a 'nova' Bélgica sem Roberto Martínez: «Quando jogamos nas posições certas surge a qualidade»

Kevin De Bruyne aproveitou o final do particular da Bélgica frente à Alemanha (3-2) para comentar a nova era da seleção pós-Roberto Martínez, agora à frente da equipa das quinas. O experiente médio de 31 anos elogiou a energia dos jovens e o novo sistema dentro de campo, agora com Domenico Tedesco no comando."Foi um particular, mas ainda assim foi importante vencer a Alemanha. Pode ver-se que os jovens jogadores trazem uma nova energia. Eles chegam aqui, agora, com a sensação de que vão ter oportunidades e lutar pela seleção nacional. Quando todos jogam na posição correta, surge a qualidade", começou por dizer."O novo sistema garante que aplicamos maior pressão e ganhamos a bola mais rápido. Assim, recuperamos a posse de bola mais rápido: essa é a intenção do nosso treinador [Domenico Tedesco]", vincou o médio do Manchester City.