De craque na formação do Atlético Madrid a influenciador: a nova vida de Salomón Obama

Salomón Obama é avançado tem 20 anos e fez a sua formação no Atlético Madrid, tendo sido considerado por muitos como uma das maiores promessas do futebol mundial, mas a vida tem muitas voltas e o destino do jovem futebolista foi outro.





Segundo revela o jornal espanhol 'As', Salomón Obama, que trocou o Atlético Madrid pelo Celta de Vigo em 2018, esteve cedido na última temporada ao Mérida, onde apenas fez 9 jogos, sem marcar qualquer golo.Como futebolista foi perdendo a confiança, mas Salomón Obama não desistiu e rumou ao Dubai, onde parece ter encontrado outra vertente profissional. O jovem futebolista, que terá contrato com o Dibba Al-Fujairah é agora influendiador, tendo mais de 115 mil seguidores no Instagram.