De Gea recusa proposta choruda do Al Nassr de Ronaldo: mulher prefere Inter Miami de Messi

O jornal inglês 'The Sun' avança este domingo que David De Gea recusou uma proposta de 570 mil euros por semana do Al Nassr de Cristiano Ronaldo porque a mulher, Edurne Garcia, não quer mudar-se para a Arábia Saudita.





Segundo a mesma publicação, a cantora, atriz e apresentadora de televisão preferia, isso sim, ir para os Estados Unidos, mais particularmente para Miami, uma vez que o guarda-redes espanhol também tem em mãos uma proposta do Inter Miami de David Beckham, onde joga Lionel Messi.Recorde-se que o jogador está desempregado desde que terminou o contrato com o Manchester United, no final da última época, mas deve regressar ao ativo já em janeiro.Curiosamente, os red devils estarão a ponderar oferecer-lhe um contrato de curta duração, por 6 meses, pois vão ficar sem o camaronês Andre Onana no início do ano, devido à Taça das Nações Africanas. O Valencia também estará na corrida pela contratação do guarda-redes.