De Ligt e o "receio" de lesionar Eriksen: «Quando entrou em campo senti uns calafrios...»

Matthijs de Ligt jogou no sábado, pela seleção holandesa, um jogo particular frente à Dinamarca (4-2), e após o apito final assumiu que sentiu algum "receio em disputar a bola" com Christian Eriksen, médio que sofreu uma paragem cardíaca durante o Euro'2020 e regressou recentemente aos relvados."Não é fácil disputar a bola com ele. Quando entrou em campo, senti uns calafrios e confesso que em alguns lances até tive receio. Foi preciso ignorar os meus instintos que me diziam para ser mais calmo. É óbvio que temos de nos libertar disso porque somos jogadores, mas também somos seres humanos", frisou o holandês no final do encontro, citado pelo 'Globo Esporte'.Eriksen, recorde-se, entrou logo no início da segunda parte - altura em que foi ovacionado por toda a Johan Cruyff Arena - e acabou mesmo por marcar apenas dois minutos depois (47'). Atualmente representa o Brentford, da Premier League.