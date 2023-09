De mal a pior: Alemanha humilhada em casa pelo Japão de Morita

A Alemanha foi goleada este sábado pelo Japão por 4-1, num jogo particular no qual Morita, médio do Sporting, foi titular. Daizen Maeda, que representou o Marítimo em 2019/2020, foi suplente não utilizado, numa partida na qual ao apito esteve o português João Pinheiro.





Em Wolfsburgo, entraram melhor os nipónicos, com Junya Ito a inaugurar o marcador aos 11'. A Alemanha ainda reagiu, com o empate de Leroy Sané aos 19', mas Ayase Ueda colocou novamente os asiáticos em vantagem ainda na primeira parte (22’). No segundo tempo, os golos surgiram apenas nos últimos minutos do jogo, com Takuma Asano (90’) e Ao Tanaka (90’+2) a dilatarem o resultado para a seleção japonesa.

A Alemanha, organizadora do Euro’2024, tem realizado apenas jogos particulares, enquanto as outras seleções disputam a fase de apuramento para a competição. Em cinco jogos realizados, a seleção orientada por Hansi Flick perdeu por quatro vezes e registou um empate com a Ucrânia.