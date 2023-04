«De Messi a Cristiano Ronaldo... São mais desrespeitados à medida que vão envelhecendo»

Troy Deeney considerou que, nos dias de hoje, os jogadores mais velhos são "mais desrespeitados", e apontou a Cristiano Ronaldo, Messi e Giroud como três exemplos de craques que, apesar da idade, continuam no topo da condição física."Estou a perceber isso com a idade. Aos 34 anos, parece que os mais jovens querem que eu deixe o futebol, mas mesmo com algumas lesões este ano - que, na minha opinião, não têm a ver com a idade - sinto que consigo continuar a jogar. Todos cuidam mais de si hoje em dia. Não podes ser um profissional de futebol sem estares no topo da condição física", começou por escrever o inglês do Birmingham, na sua coluna no jornal 'The Sun'.E prosseguiu: "Vemos tantos jogadores a brilharem nos trintas, desde Messi a Cristiano Ronaldo, James Milner a Giroud... E mesmo assim, são mais desrespeitados do que nunca à medida que vão envelhecendo".Deeney recorreu a um exemplo curioso para descrever a recuperação dos jogadores mais velhos depois dos jogos, comparando o processo... a uma ressaca. "A melhor maneira de descrever a recuperação quando estás nos trintas é compará-la a uma ressaca. Quando estás nos vintes, as ressacas não são tão más e na noite seguinte estás pronto para ir novamente"."Os jogadores mais velhos treinam de maneira diferente. Tal como um lutador de boxe, que se prepara para estar no seu melhor ao fim de semana. Não podes dar tudo numa terça, quarta, quinta ou sexta-feira. As sessões de recuperação são passadas na bicicleta ou na piscina ao invés de na relva. Tens de proteger as articulações, principalmente os joelhos. Mas à medida que vais ficando mais velho, mais conhecimento tens. E se te preparares com o plano certo, não há dúvida que consegues chegar longe nos trintas e, quem sabe, até mais longe...", rematou.