De regresso ao Rangers 20 anos depois: Gio van Bronckhorst arregaça as mangas Técnico representou o clube entre 1998 e 2001. Vai substituir Steven Gerrard no comando do emblema





• Foto: Twitter Rangers