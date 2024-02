De Ronaldinho a Thierry Henry: vem aí um Campeonato do Mundo só para antigos craques

Os adeptos do desporto-rei vão poder reavivar memórias antigas no próximo verão. Segundo dá conta o ‘Daily Mail’, está a ser planeada uma nova competição que promete juntar as grandes estrelas do futebol mundial das últimas décadas, uma espécie de Campeonato do Mundo para jogadores com mais de 35 anos e que tenham sido internacionais ou disputado 100 jogos nas principais ligas.A prova, que irá decorrer entre 4 e 11 de junho, em Inglaterra, está a ser organizada pela Elite Players Group (EPG) – um grupo de ex-futebolistas e empresários – e será conhecida precisamente como EPG Cup, sendo que vai ser disputada pelas seleções de Inglaterra, Argentina, Brasil, França, Alemanha, Itália, Espanha e Uruguai, tudo ex-campeões mundiais de futebol que serão capitaneados por Esteban Cambiasso, Emerson, Christian Karembeu, Kevin Kuranyi, Marco Materazzi, Michel Salgado e Diego Lugano, respetivamente.A verdadeira constelação de estrelas convocada para esta competição conta com muitos nomes de respeito, entre os quais cinco ex-vencedores da Bola de Ouro (Michael Owen, Kaká, Ronaldinho, Rivaldo e Fabio Cannavaro). Na convocatória da seleção inglesa estarão, por exemplo, Ashley Cole, Joe Cole, Rio Ferdinand, David James, Frank Lampard e Robbie Fowler.O Brasil poderá contar com Cafu e Roberto Carlos, a França com Thierry Henry e Marcel Desailly e a Argentina terá Hernan Crespo e Zabaleta entre as opções, ao passo que Özil e Khedira vão voltar a representar a seleção alemã, assim como David Villa e Puyol voltarão a jogar por Espanha. Destaque ainda para Francesco Totti, que está escalado para atuar por Itália, e Diego Forlán, que liderará o ataque do Uruguai.No que diz respeito às regras, cada equipa terá onze jogadores em campo, mas os jogos serão de 70 minutos e não há limite de substituições.