De Rossi oferece camisola a Aquilani e a internet vai abaixo

Daniele De Rossi tem uma relação forte com Alberto Aquilani, fruto dos 7 anos em que partilharam balneário na Roma. Foi por isso que enviou uma camisola sua do Boca Juniors ao antigo companheiro.

Aquilani apressou-se a mostrar a prenda nas redes sociais, com a legenda "Uma camisola importante para juntar à coleção. Obrigado amigo!", e as reações foram mais do que muitas.

Leandro Chichizola, antigo jogador do River e que cruzou com Aquilani no Las Palmas, foi dos primeiros a reagir, com um emoji a vomitar, seguindo-se Francesco Totti, que declarou: "Tanta sorte".

Já Antonio Nocerino, antigo internacional italiano, declarou estar ‘invejoso’ com a prenda do companheiro.

Também Antonio Candreva, do Inter, foi lesto a comentar: "E a minha, onde está?"