Deco e o "revolucionário" Mourinho: «Quando ele chegou vimos coisas que ninguém imaginava»

"Um revolucionário do futebol". É desta forma que Deco começa por elogiar José Mourinho. O treinador português, atualmente na Roma, celebra 60 anos na próxima quinta-feira, dia 26, e o antigo jogador não lhe poupa elogios."Quando ele chegou vimos coisas que ninguém imaginava. (...) Tudo o que se faz hoje ele já fazia antes. (...) Revolucionou o jogo, a forma de pensarmos, a nossa mentalidade, fez-nos acreditar que era possível ganharmos coisas que o FC Porto não ganhava há anos, mas não só. (...) Era um desafio para nós, porque sempre soube mexer com a pressão, a mente e a forma de lidar com a pressão e com os jogadores. Mourinho analisava os adversários, coisa que ninguém fazia na época. Por isso considero-o um homem à frente no tempo. Foi o maior treinador que tive, um amigo, que influenciou muito a minha carreira", disse Deco ao 'Jornal de Notícias'.Também Pinto da Costa aplaudiu o técnico que somou vários títulos no FC Porto, entre os quais uma Champions e uma Taça UEFA. "Tenho a certeza de que ainda está longe do fim desta grande carreira e sei que vai continuar a ganhar por onde passar. Também sei que nunca vai esquecer o que viveu e conseguiu no FC Porto, tal como o FC Porto nunca deixará de o reconhecer como um dos maiores que alguma vez serviram o clube", pode ler-se.