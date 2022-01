Defesa de 25 anos morre num treino após sofrer paragem cardíaca

Marcos Menaldo, futebolista do Deportivo Marquense, na Guatemala, faleceu ontem depois de sofrer uma paragem cardíaca durante um treino da equipa. Tinha 25 anos.O defesa queixou-se de dificuldades para respirar durante a sessão. Recebeu os primeiros socorros ainda no relvado, antes de ser transferido para o hospital, onde faleceu.Em dezembro o clube garantiu a subida ao vencer a Liga de Ascenso, precisamente no dia em que Marcos Menaldo completou 25 anos de vida."Ainda estamos em choque. Uma pessoa jovem, dinâmica, jovial e acontece isto. É bastante forte e impactante porque não perdemos apenas um jogador, mas também um amigo", lamentou o presidente do clube, Hernán Maldonado.