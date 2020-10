Defesa do Boavista acredita que Mbappé vai para o Real Madrid: «Está fechado»

O futuro de Kylian Mbappé continua em aberto. O jogador tem contrato com o PSG até junho de 2022 e as conversas para a renovação estão paradas. Para Adil Rami, jogador do Boavista e campeão do Mundo pela França, o jovem dos parisienses já tem tudo apalavrado com o Real Madrid.





"Mbappé para o Real Madrid? Acho que está feito porque as negociações para a sua renovação não estão a avançar. Tenho a impressão que lhe incomoda falar da extensão do seu contrato. E a partir do momento em que algo o incomoda, não quer saber de mais nada", garantiu o central francês em entrevista à RMC Sport.