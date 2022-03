Defesa do Shakhtar junta-se às Forças Armadas para "destruir esses c... dos russos"

View this post on Instagram A post shared by Viktor Kornienko (@kornienko_vitya_)

O defesa esquerdo Viktor Kornienko, que esta temporada disputou 13 encontros pelo Shakhtar Donetsk, dois deles na Liga dos Campeões, juntou-se no início desta semana às Forças Armadas ucranianas, com um propósito bem claro, que deixou expresso na sua mensagem partilhada nas redes sociais."Estou na Ucrânia a ajudar as Forças Armadas. Glória à Ucrânia, para que possamos destruir esses c... dos russos. Glória à Ucrânia", escreveu o defesa de 23 anos, numa partilha nas Histórias na qual mostrou ainda um carrinho de compras e a mala cheia de mantimentos para distribuir pelas forças que defendem o país.