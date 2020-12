Dejan Lovren oferece alojamento no seu hotel a vítimas do sismo na Croácia

Dejan Lovren ofereceu alojamento gratuito no seu hotel às famílias afetadas pelo sismo de 6,4 na escala de Richter que esta manhã abalou a Croácia.





Pelo menos uma pessoa morreu e foram inúmeros os danos materiais. Sensibilizado pela situação o defesa croata, de 31 anos, que vestiu a camisola da seleção do país em 61 ocasiões, resolveu ajudar.Num post no Instagram o jogador do Zenit ofereceu abrigo a 16 famílias desalojadas no seu hotel na ilha de Pag, a oeste do país. O ex-Liverpool disponibilizou os contactos de pessoas lhe lhe são próximas, garantido, ainda, que a operação não terá custos para as famílias.Lovren Lovren, que raramente passa ao lado de uma boa causa, investiu no 'Joel Hotel' em 2018, um resort de luxo localizado na cidade de Novalja.