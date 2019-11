Del Piero sobre João Félix: «Tem tudo para ser número um»

Alessandro Del Piero, antigo jogador italiano que fez grande parte da carreira na Juventus, deu uma entrevista ao jornal espanhol 'As' em que abordou o futuro de João Félix. O antigo craque elogiou o avançado português do Atlético Madrid e deu-lhe a receita para ser bem-sucedido.





"Já está entre os melhores do Mundo, mas não deve esperar, não deve perder tempo. Ele tem tudo. O único conselho que lhe deixo é que honre o seu extraordinário talento dando tudo em cada treino, sendo obsessivo com isso. Assim será irresistível. Mas repito, ele tem tudo para ser um número um", disse Del Piero.O italiano falou também de Cristiano Ronaldo e do sucedido quando o português foi substituído por Sarri no jogo da Juventus com o Milan. "Deixar o estádio antes de o jogo acabar não é bonito nem adequado a um futebolista da sua qualidade. De qualquer forma, o gesto pode não ter sido bonito, mas o que interessa é a sua postura no dia a dia. O Cristiano é um grande profissional e por isso os seus companheiros o respeitam tanto."