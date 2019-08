Del Piero volta à Juventus para colaborar na academia

Sete anos depois da sua saída da Juventus, Del Piero está de volta aos bianconeri. O antigo camisola 10 da 'Vecchia Signora', visitou as instalações da Juventus Academy em Los Angeles, cidade onde o ex-internacional italiano vive juntamente com a sua família, para dar início às funções de coordenador.





O anúncio foi feito pelo próprio Del Piero, através de uma foto publicada no seu perfil do Instagram, onde é visível ver o antigo internacional italiano equipado com o novo equipamento da Juve para a nova temporada.Após ter teminado contrato com a Juventus, em 2012, Alessandro Del Piero ingressou no futebol australiano, para jogar pelo Sydney FC, onde acabou por tornar-se no segundo melhor marcador da história do clube, com 24 golos em 48 partidas, em apenas duas temporadas. Em 2014, anunciou a sua retirada do futebol profissional, após uma última passagem pela liga indiana, ao serviço do Delhi Dynamos.