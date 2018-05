A UEFA anunciou na passada quinta-feira que o Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, volta a receber a final da Liga dos Campeões em 2019/20, após ter sido o palco de uma das mais míticas finais de sempre, em 2004/05, em que o Liverpool bateu o AC Milan nos penáltis, depois de recuperar de uma desvantagem de 3-0 sofrida na 1ª parte.

Mas houve quem discordasse desta decisão: nada mais nada menos do que o avançado senegalês Demba Ba, que jogou no Besiktas em 2014/15 e ali alinhou porque o estádio era, na altura, a casa das águias negras, onde joga Quaresma. Um dia depois da escolha da UEFA, Demba Ba escreveu nas redes sociais: "Espero que isto seja uma piada. Joguei quase toda a época 2014/15 neste estádio e é o pior de sempre [vai ter obras para o evento]. Vocês [UEFA] deviam ter escolhido o Vodafone Park [atual estádio do Besiktas]." Mais tarde, ainda deu um conselho ao organismo que tutela o futebol europeu: "Bem... esse estádio de Istambul é que merece mais a final da Champions... espero que esteja acabado em 2020. Mas continuo a pregar pelo Vodafone Park."

Continuar a ler

Sem qualquer tipo de resposta da UEFA, o atual jogador do Göztepe – onde é companheiro de equipa do português André Castro –, Demba Ba recebeu uma reação de quem gere... o Vodafone Park, a sua ex-casa. "A Supertaça Europeia será no Vodafone Park no próximo ano, Demba, mas, ainda assim, obrigado por ainda pensares em nós..."

Autor: Hugo Neves