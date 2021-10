Demba Ba e a história da transferência para o West Ham: «Batia com a cabeça em todos os cantos da bagageira»

Demba Ba recordou a sua transferência para o West Ham e pode dizer-se que foi tudo menos normal. Em declarações ao ‘The Athletic, o ex-avançado senegalês relembrou o verão de 2011, quando trocou o Hoffenheim pelo clube londrino, afirmando que, de modo a não se saber da sua transferência para os hammers, teve que se meter dentro da bagageira de um carro de um amigo, que o conduziu até ao estádio. "Disseram [West Ham] que não queriam que os jornalistas soubessem e eu obedeci", contou o avançado que teve passagens em clubes como Newcastle ou Chelsea.





A difícil viagem até ao estádio do West Ham aconteceu em 2011, quando o clube o contratou como uma importante peça do plantel, de modo a evitar a descida de divisão. "A minha cabeça ia contra todos os cantos daquela bagageira", explicou o senegalês. Ao serviço dos londrinos, Demba Ba marcou sete golos em 12 jogos, porém não conseguiu evitar a despromoção: "Era um bom balneário mas no final de contas não tínhamos a qualidade necessária", relembrou.Seis meses depois de ingressar nos quadros do West Ham assinou pelo Newcastle. Porém, na Inglaterra, o jogador ficou mais conhecido pela sua passagem no Chelsea, entre 2013 e 2014, onde apesar de não ter vencido qualquer título, foi uma peça-chave no ataque da equipa. O senegalês terminou a carreira recentemente, tendo posto um término aos 16 anos como profissional depois de uma passagem pelos suíços do Lugano.