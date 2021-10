Ousmane Dembélé pode estar prestes a regressar às partidas oficiais com o Barcelona já na próxima quarta-feira frente ao Rayo Vallecano. O jogador francês tem sido bastante castigado por lesões, e os adeptos blaugranas querem-no de volta aos relvados para ajudar a equipa que passa por um momento difícil.





Se para uns Dembélé não deixa dúvidas quanto ao seu talento com a bola nos pés, há outros que defendem que o jogador é muito inconsistente e está longe de alcançar tudo aquilo que prometia. Um dos que defende que o extremo do Barcelona é um craque é o também extremo Serge Gnabry, do Bayern Munique. Durante as filmagens do documentário da equipa bávara, "FC Bayern-Behind the legend", que estreará em novembro, o alemão chegou a afirmar algo que está a deixar muitos adeptos surpreendidos."Dembélé é muito melhor do que Mbappé", disse o jogador alemão em conversa com os companheiros Joshua Kimmich e Thomas Müller. Em resposta, este último reponde-lhe: "O que queres dizer com melhor? Se pudesse driblar como o Dembélé também seria melhor".Não é possível garantir que Gnabry se estava a referir às qualidades de drible do francês ou à qualidade do jogador em geral. Certo é que Dembélé já mostrou por inúmeras vezes que tem uma enorme qualidade, mas as lesões têm atrapalhado muito a carreira do jogador.