Demichelis deixa Bayen Munique B para treinar o River Plate

El #FCBayern y Martín Demichelis han acordado que el entrenador del segundo equipo se traslade a su club formación, el @RiverPlate de Buenos Aires, a petición propia, para asumir el cargo de entrenador principal. Su sucesor será Holger Seitz.



Martín Demichelis vai suceder a Marcelo Gallardo como próximo treinador do River Plate. A informação é avançada pelo Bayern Munique que, em comunicado, anunciou que o antigo defesa argentino pediu para deixar a equipa B do clube alemão para assumir a formação principal do emblema argentino, no qual fez a formação.O pedido foi atendido e Demichelis até já tem substituto. Trata-se de Holger Seitz, até então coordenador técnico dos bávaros."Vim para a Europa como jogador do River Plate e agora volto como treinador. Que história incrível! Estou orgulhoso de ter feito parte da família Bayern em duas ocasiões e agradeço a todos os que tornaram isto possível e me acompanharam. Deixou este clube com muita gratidão no coração e agora estou ansioso para a grande tarefa no meu segundo clube do coração", frisou o técnico, de 41 anos, que começou por orientar os sub-19 do Bayern em 2019/20 antes de assumir a equipa B.